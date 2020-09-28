Житель Карелии заставил предпринимателя через суд вернуть деньги за недоставленный товар

В Беломорском районном суде рассмотрели дело о защите прав потребителя, сообщили в судебной инстанции.

Житель Беломорского района купил у индивидуального предпринимателя товары, заранее оплатив их стоимость. В установленный срок поставку товаров ответчик не совершил, деньги не вернул, на претензию не ответил.

Суд иск удовлетворил частично. Бизнесмен вернул предоплату за товар, неустойку, моральную компенсацию и штраф за неисполнение требований потребителя.

Решение суда не вступило в законную силу.