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Житель Карелии заставил предпринимателя через суд вернуть деньги за недоставленный товар

Новости. Общество
17:20, 29 Сентября 2020
фото: © Михаил Почуев/ТАСС
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В Беломорском районном суде рассмотрели дело о защите прав потребителя, сообщили в судебной инстанции.

Житель Беломорского района купил у индивидуального предпринимателя товары, заранее оплатив их стоимость. В установленный срок поставку товаров ответчик не совершил, деньги не вернул, на претензию не ответил.

Суд иск удовлетворил частично. Бизнесмен вернул предоплату за товар, неустойку, моральную компенсацию и штраф за неисполнение требований потребителя.

Решение суда не вступило в законную силу.

 

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Комментарии

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dimchik19725
2020-09-29 17:36:22
Интересно, что за товар то хоть?
Гость
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