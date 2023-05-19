В Карелии судят мужчину, обвиняемого в систематическом изнасиловании ребенка своей сожительницы

В Медвежьегорском районе заключен под стражу подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетней, сообщили в Следкоме Карелии.

В Медвежьегорском районе завершилось расследование уголовного дела в отношении 51-летнего местного жителя, обвиняемого в насилии над несовершеннолетней.

Как установило следствие, с 2017 по 2020 годы обвиняемый несколько раз совершал действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней дочери своей сожительницы. Девочка рассказала об этом своим родственникам только в феврале 2023 года. Они сразу обратились в полицию.

Узнав об этом, мужчина скрылся, но вскоре был задержан и заключен под стражу. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе за преступления против личности.

Вину свою житель Медвежьегорского района не признал. Тем не менее, следователями собрана достаточная доказательная база, в основу которой легли показания свидетелей, потерпевшей, результаты экспертиз. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.