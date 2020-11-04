Петербуржца, пытавшегося пронести в здание суда в Петрозаводске трость-кинжал, ждет штраф

У вызванного в суд как свидетеля по гражданскому делу мужчины нашли металлический штык, вмонтированный в рукоятку трости, сообщили в управлении федеральной службы судебных приставов по Карелии.

Напомним, инцидент произошел в здании Прионежской администрации на улице Правды в Петрозаводске. Там сработала сигнализация. Прибывшие на место росгвардейцы выяснили, что 58-летний мужчина пытался войти в суд, имея при себе кинжал, замаскированный под трость.

В управлении федеральной службы судебных приставов по Карелии уточнили, что в здание адмнистрации, где располагается и Прионежский районный суд, 26 октября прибыл мужчина, проживающий в Санкт-Петербурге, который был вызван в суд как свидетель по гражданскому делу.

При осмотре, судебный пристав выявил у петербуржца запрещенный к проносу в суд предмет - металлический штык, вмонтированный в рукоятку трости. Мужчина опирался на трость, когда ходил.



Учитывая, что при прохождении осмотра мужчина на вопрос пристава ответил отрицательно, в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении. Ему грозит штраф.

Нарушитель был передан сотрудникам Росгвардии, прибывшим в суд по вызову наряда приставов.