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Житель Санкт-Петербурга пытался проникнуть в здание Прионежской администрации с тростью-кинжалом

Новости. Общество
10:03, 27 Октября 2020
фото: © pixabay.com
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Вневедомственной охраной в Петрозаводске был задержан петербуржец с опасным аксессуаром, сообщили в управлении Росгвардии в Карелии.

Инцидент произошел в здании Прионежской администрации на улице Правды в Петрозаводске. Там сработала сигнализация. Прибывшие на место росгвардейцы выяснили, что 58-летний мужчина пытался войти в суд, имея при себе кинжал, замаскированный под трость.

Установлено, что гражданин является жителем Санкт-Петербурга. На место был вызван участковый уполномоченный полиции, которому и передали задержанного для дальнейшего разбирательства.

Ранее росгвардейцы Карелии спасли жизнь работнику иконной лавки на острове Кижи.

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Комментарии

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Михаил
2020-10-27 12:26:13
Он что зарезать кого то хотел?
кир
2020-10-27 11:04:10
В других городах тоже с замаскированной тростью в суды пытались проникнуть. Что это? Ковид рулит?
666
2020-10-27 10:21:33
Задержан был судебным приставом по ОУПДС Золотарёвым В.В. , честь ему и хвала . Росгвардейцы , как обычноЮ не при чём .
Гость
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