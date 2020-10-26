Житель Санкт-Петербурга пытался проникнуть в здание Прионежской администрации с тростью-кинжалом

Вневедомственной охраной в Петрозаводске был задержан петербуржец с опасным аксессуаром, сообщили в управлении Росгвардии в Карелии.

Инцидент произошел в здании Прионежской администрации на улице Правды в Петрозаводске. Там сработала сигнализация. Прибывшие на место росгвардейцы выяснили, что 58-летний мужчина пытался войти в суд, имея при себе кинжал, замаскированный под трость.

Установлено, что гражданин является жителем Санкт-Петербурга. На место был вызван участковый уполномоченный полиции, которому и передали задержанного для дальнейшего разбирательства.

Ранее росгвардейцы Карелии спасли жизнь работнику иконной лавки на острове Кижи.