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Росгвардейцы Карелии спасли жизнь работнику иконной лавки на острове Кижи

Новости. Общество
12:59, 26 Октября 2020
фото: © Управление Росгвардии по Республике Карелия
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Сотрудники Росгвардии доставили в ФАП мужчину, который чуть не потерял сознание.

Инцидент произошел на острове Кижи. Работнику иконной лавки стало плохо, он едва не потерял сознание. Это заметил сотрудник вневедомственной охраны из подразделения, обеспечивающего охрану историко-культурного комплекса "Кижи", младший сержант полиции Никита Кононов, сообщили в управлении Росгвардии в Карелии.

Росгвардеец связался с дежурным, после чего на место прибыл наряд, который оперативно доставил пострадавшего на фельдшерский пункт. В результате действий сотрудников Росгвардии медицинская помощь мужчине была оказана вовремя.

Ранее Росгвардейцы в Карелии спасли кафе от огня.

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Комментарии

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