Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Инфекционист рассказал, когда в России отменят масочный режим 2
11.02.2021 20:40
Врач назвал необычные причины головной боли 4
11.02.2021 19:40
Вдова Михаила Круга озвучила свою версию убийства певца 2
11.02.2021 19:10
Невзоров встретил Мединского в буфете и спросил: "Кто пустил этого козла?" 6
11.02.2021 23:30
"Коронавируса не было": стала известна причина смерти жителя Карелии после вакцинации от COVID-19 27
Сегодня 06:40
"Во поле березка стояла" 1
Сегодня 11:08

В Карелии священники обратились к арестантам по кабельному телевидению

Новости. Общество
11:19, 12 Февраля 2021
фото: УФСИН России по Республике Карелия / ВК
Загрузка...

УФСИН России по Республике Карелия рассказало, как священнослужители посетили исправительную колонию №1.

Помощник начальника УФСИН России по Республике Карелия по работе с верующими протоиерей Леонид Леонтюк и настоятель Входоиерусалимского Храма иерей Игорь Егоров посетили исправительную колонию №1. Священнослужители являются представителями общественного совета при карельском УФСИН.

"Священнослужители посетили помещения ШИЗО/ПКТ/ЕПКТ, отряда СУОН, общежития отрядов жилой зоны. Кроме того, в студии кабельного телевидения исправительной колонии священнослужители записали для осужденных видеообращение по теме "Освобождение из мест лишения свободы" в рамках проведения занятий с осужденными при подготовке к освобождению", - сообщили в УФСИН.

Ранее сообщалось, что "Боги Олимпа" в колонии Карелии победили в интеллектуальной игре.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Dima
2021-02-12 12:41:16
А пыточную не посетили? Думаю в рамках закрытия России от развитого мира будет полезно изучить ценный опыт коллег.
Leopol'd
2021-02-12 11:49:24
Спасибо, "Столица"!
У вас каждый день набор тем из попов, уголовников и ковид!
В этой новости вы уже объединили две из них. Развивайте тему!!! Объедините наконец все три темы. И игнорировать придётся всего одну статью.
врунофф
2021-02-12 12:09:49
Leopol'dишка. Рекламируй пироги. Это у тебя лучше получается. Ручонками можешь жестикульнуть для пущего внимания к просроченному кефиру.
кир
2021-02-12 11:47:07
Глубоко пофиг. Исправить их нельзя. Создать Город солнца для них вы боитесь.
театральный критик
2021-02-12 11:33:17
Скоро туда ночной фотограф заедет.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.02.2021, 15:41
Минздрав объяснил причину смерти жителя Карелии после прививки от коронавируса
07.02.2021, 14:52
Жители деревни Суйсарь выступили против возобновления работы форелевого хозяйства на Онежском озере
07.02.2021, 16:24
"В Карелии довольно долго зрело недовольство"
07.02.2021, 18:40
Необычное небесное явление запечатлели на трассе в Карелии (ВИДЕО)
10.02.2021, 15:05
Жительница Кондопожского района заплатит больше 10 млн рублей за воровство электроэнергии
07.02.2021, 10:32
Ночью в Петрозаводске опрокинулся автомобиль, человека выбросило на дорогу (ВИДЕО)

Аналитика

11.02.2021 12:50
Обществоведение
Костная клиника: что делать, когда болят суставы
За 17 лет "Костная клиника" стала не только одной из ведущих ортопедических клиник на Северо-Западе, но и исключительным центром, где помогают избежать серьёзных операций и вернуть здоровье и молодость суставам.
"Проблемы энергетики Карелии никому в одиночку не решить…" 6
11.02.2021 12:44
Миллиарды на помощь отстающему 6
10.02.2021 16:53
Кто попадет под гаражную амнистию?
09.02.2021 16:08
Бюджетный дефицит погрузил Карелию в долги 12
09.02.2021 13:05
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 14:00
Без политики
Комплексная диагностика перед вакцинацией от COVID-19 со скидкой 20%!
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
"Во поле березка стояла" 1
Сегодня 11:08
Клиника доброго стоматолога 3
09.02.2021 09:07
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»