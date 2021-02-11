В Карелии священники обратились к арестантам по кабельному телевидению

УФСИН России по Республике Карелия рассказало, как священнослужители посетили исправительную колонию №1.

Помощник начальника УФСИН России по Республике Карелия по работе с верующими протоиерей Леонид Леонтюк и настоятель Входоиерусалимского Храма иерей Игорь Егоров посетили исправительную колонию №1. Священнослужители являются представителями общественного совета при карельском УФСИН.

"Священнослужители посетили помещения ШИЗО/ПКТ/ЕПКТ, отряда СУОН, общежития отрядов жилой зоны. Кроме того, в студии кабельного телевидения исправительной колонии священнослужители записали для осужденных видеообращение по теме "Освобождение из мест лишения свободы" в рамках проведения занятий с осужденными при подготовке к освобождению", - сообщили в УФСИН.

Ранее сообщалось, что "Боги Олимпа" в колонии Карелии победили в интеллектуальной игре.