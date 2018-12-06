Лампа светодиодная E27
50
30
Лопата снеговая
280
199
Блюдо прямоугольное
500
299
Костюм зимний ШЕРВУД
4500
3999
Сапоги АЛЯСКА -40
1300
999
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Экономика
09:47, 06 Декабря 2018

В Карелии торговые организации готовы снизить наценку

Загрузка...

Пойти на снижение торговой наценки в магазинах в первом квартале 2019 года готовы 9,8% организаций розничной торговли Карелии.

По многим показателям прогнозы предпринимателей на первый квартал 2019 года достаточно оптимистичны. Большинство опрошенных руководителей собираются увеличить или оставить без изменений оборот розничной торговли, из них 58,8% руководителей считают, что объём продаж в натуральном выражении не изменится.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.12.2018, 12:17
СРОЧНО: Президиум Верховного суда РФ отменил приговор и прекратил уголовное преследование Девлета Алиханова – его полностью оправдали
01.12.2018, 10:29
Странный гул напугал пол-Петрозаводска в первый день зимы
03.12.2018, 11:54
Парфенчиков увеличил денежное поощрение себе и чиновникам
05.12.2018, 17:49
Два человека погибли в страшном ДТП с автобусом в Карелии
04.12.2018, 19:40
Олешко искалечил Наташу Королеву
29.11.2018, 19:10
Дмитрий Шепелев нашел замену Фриске

Аналитика

04.12.2018 10:51
Обществоведение
Суоярви в дерьме 5
Карельский городок рискует утонуть в фекалиях - компания, владеющая сетями водоотведения, обанкротилась.
"Первый трактор пустим – это политика" 8
03.12.2018 10:45
"Руки, голова и технология – вот что нужно для качественной уборки города" 5
30.11.2018 13:03
Взрывной бизнес
29.11.2018 13:34
Профицит на дефиците 4
28.11.2018 13:52
Вся аналитика

Чтиво

04.12.2018 16:05
Личное мнение
Не в коня корм 7
В Карелии нет денег на повышение ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, но на материальное поощрение республиканского руководства финансирование нашлось.
Катаракта у всех впереди. Что делать?
30.11.2018 14:54
Праздник должен быть праздником, не так ли?
30.11.2018 12:29
Колокола древнего Валаама звонят над Финляндией 4
30.11.2018 10:00
архив чтиво

Медиа

"STARПерцы" провели эфир из Петрозаводска на всю страну
05.12.2018 10:46
все фото и видео

Опрос

Сколько вы готовы потратить на подготовку к Новому году?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»