В Карелии торговые организации готовы снизить наценку

Пойти на снижение торговой наценки в магазинах в первом квартале 2019 года готовы 9,8% организаций розничной торговли Карелии.

По многим показателям прогнозы предпринимателей на первый квартал 2019 года достаточно оптимистичны. Большинство опрошенных руководителей собираются увеличить или оставить без изменений оборот розничной торговли, из них 58,8% руководителей считают, что объём продаж в натуральном выражении не изменится.

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