Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
07:25, 25 Июля 2018

В Карелии трассу "Сортавала" временно закроют из-за взрывных работ

По теме

Жителю Ленобласти не разрешили ввезти в Карелию 30 кг финских продуктов
25.07.18 08:05
Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?
25.07.18 07:55
ВИДЕО: Вредные микробы и опасные вещества обнаружили в пробах воды и почвы у водоемов Карелии
25.07.18 07:15
Все новости
Загрузка...

В Лахденпохском районе 25 июля пройдут буровзрывные работы на автодороге "Сортавала", сообщает управление трассой "Кола".

При строительстве дороги А-121 "Сортавала" на 25 июля с 10.00 до 12.00 запланированы буровзрывные работы на участке 213км - 215 км в Лахденпохском районе, между поселком Ихала и городом Лахденпохья.

Из-за этого трасса будет временно перекрыта для всех видов транспортных средств.

"Просим учесть данную информацию при планировании маршрутов следования, соблюдать ПДД, требования регулировщиков и временных дорожных знаков в местах производства работ. Приносим свои извинения за временные неудобства", - отмечается в сообщении.

По теме

Жителю Ленобласти не разрешили ввезти в Карелию 30 кг финских продуктов
25.07.18 08:05
Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?
25.07.18 07:55
ВИДЕО: Вредные микробы и опасные вещества обнаружили в пробах воды и почвы у водоемов Карелии
25.07.18 07:15
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.07.2018, 09:03
Супруги утонули на озере в Карелии
24.07.2018, 09:17
Тела молодых супругов подняли со дна Янисъярви
23.07.2018, 16:50
Жителей Карелии предупредили о приближающейся аномальной жаре
22.07.2018, 16:40
Дмитрий Медведев постит в соцсети фото из Карелии
24.07.2018, 09:17
В Петрозаводске опечатаны помещения роддома и гинекологии на Луначарского
19.07.2018, 19:10
Кобзон по именам назвал больных раком звезд

Аналитика

23.07.2018 12:49
Капитал
"Карельская жемчужина" может уехать в пустыню 4
Самое маленькое арабское государство заинтересовалось карельской водой.
"Мы говорим о масштабном проекте модернизации"
23.07.2018 12:26
Мечты Федермессера: Кондопога между прошлым и будущим 1
23.07.2018 10:20
Петросовет – за школу и садики 1
18.07.2018 15:32
"Население России никогда не жило хорошо" 6
18.07.2018 13:19
Вся аналитика

Чтиво

19.07.2018 14:17
Без политики
Ждите, платите и сохраняйте спокойствие – полиция вызывается незамедлительно! 1
Почему в Центре платных медицинских услуг Республиканской больницы такие очереди и собирается ли руководство учреждения что-то с этим делать.
"Полюбил за звезданутость" 9
13.07.2018 13:29
Энергетики призывают к безопасности
13.07.2018 10:58
Александр Ершов. Свой среди других 4
03.07.2018 11:19
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошел крестный ход в память о расстреле царской семьи
16.07.2018 10:01
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»