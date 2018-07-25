В Карелии трассу "Сортавала" временно закроют из-за взрывных работ

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В Лахденпохском районе 25 июля пройдут буровзрывные работы на автодороге "Сортавала", сообщает управление трассой "Кола".
При строительстве дороги А-121 "Сортавала" на 25 июля с 10.00 до 12.00 запланированы буровзрывные работы на участке 213км - 215 км в Лахденпохском районе, между поселком Ихала и городом Лахденпохья.
Из-за этого трасса будет временно перекрыта для всех видов транспортных средств.
"Просим учесть данную информацию при планировании маршрутов следования, соблюдать ПДД, требования регулировщиков и временных дорожных знаков в местах производства работ. Приносим свои извинения за временные неудобства", - отмечается в сообщении.
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