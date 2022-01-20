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В Карелии трое из четырех погибших в ДТП в 2022 году не были пристегнуты ремнями безопасности

Новости. Общество
14:01, 21 Января 2022
фото: © Госавтоинспекция Карелия

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Среди пострадавших в январских авариях — 6 детей, в том числе 4-месячный малыш.

Как свидетельствует статистика ГИБДД Карелии, с начала 2022 года в республике в дорожных авариях погибли 4 человека (1 водитель и 3 пассажира), 22 человека, находящихся в момент аварии в автомобиле, получили травмы различной степени тяжести. Из четырех погибших трое не были пристегнуты в момент аварии ремнями безопасности. Также в числе пострадавших — 6 детей, в том числе 4-месячный ребенок. Все дети были пристегнуты и перевозились с соблюдением правил, поэтому полученные ими травмы, в большинстве своем, не представляют серьезных опасений. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Воспитанники Карельского Кадетского Конкурса приняли участие в профилактической акции «Карелия, пристегнись!», в ходе которой интересовались мнением водителей и пассажиров, насколько эффективным они считают использование ремней безопасности. Помогали кадеты инспекторам ГИБДД на трассе «Кола».

Профилактическое мероприятие поддержал уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев, давший высокую оценку работе, организованной юными инспекторами.

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