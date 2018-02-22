В Карелии троекратно увеличились темпы роста промышленного производства

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Рост промышленного производства в Карелии в январе 2018 года составил 3,3% по сравнению аналогичным месяцем 2017 года.
Это в три раза больше, чем в начале прошлого года, сообщают "Вести Карелии".
В первом месяце прошлого года этот показатель вырос всего на 0,2% по сравнению с январем 2016 года. В 2018 году рост составил 3,3% по сравнению с январем 2017 года.
Подробнее читайте в материале издания.
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