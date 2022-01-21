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В Карелии трудник в монастыре получил серьезную травму во время спуска воздушной подушки

Новости. Общество
18:40, 21 Января 2022
фото: © Паблик ВК «Валаамский монастырь» / © ГУ МЧС России по Свердловской области

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На Валааме просят помолиться за здоровье трудника, получившего черепно-мозговую травму при спуске судна.

В официальном паблике Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря появилось сообщение о тяжелой травме, полученной один из трудников. За его здоровье просят помолиться.

«Дорогие братья и сестры, если вы знаете трудника Александра Палкина, просьба присоединиться к братским молитвам о его выздоровлении. Вчера с ним случилось несчастье: он получил серьезную черепно-мозговую травму во время спуска воздушной подушки, затем на вертолете был срочно доставлен в больницу», — говорится в сообщении.

Как уточнили в паблике, Александр уже более 4 лет трудится в монастыре водителем и занимается ремонтом техники.

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