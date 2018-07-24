В Карелии туристов будут катать на вездеходе "Лось"

Приключенческий и познавательный тур на вездеходах презентуют в Лахденпохском районе.

Как сообщается в паблике "Гора Филина", в тур входит трофи-рейд на легендарных диверсионных вездеходах "Лось".

Программы включают: движение по пересечённой местности, преодоление естественных препятствий различной сложности – рвов, уклонов и оврагов, посещение труднодоступных природных мест, преодоление водного препятствия или форсирование водной преграды вплавь на вездеходе. Курс - основы безопасности обращения с оружием, основы стрельбы, работа с радиостанцией. Ориентирование - работа с картой и компасом, стрельба по мишеням на полигоне, работа с металлоискателем, курс по управлению вездеходом.

Кроме этого, предусмотрено посещение военно-исторического музея в скале "Гора Филина" с экскурсией, а также обед в армейском кафе.

Тур презентуют 4 и 5 августа на территории комплекса "Гора Филина".