В Карелии у браконьеров конфисковали судно

Всего с начала минувшего года суды в Карелии конфисковали 110 орудий нарушения.

Как сообщили в Карельской межрайонной природоохранной прокуратуре, с начала 2021 года суды республики изъяли у граждан, нарушивших правила охоты, рыболовства, охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых территорий, 110 орудий нарушений.

При этом в одном случае конфискации подверглось транспортное средство — судно.

Помимо этого, всем нарушителям придется заплатить административный штраф.