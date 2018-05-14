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Новости. Общество
17:40, 14 Мая 2018

В Карелии у должника-алиментщика отобрали права и закрыли выезд за границу

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Житель Карелии задолжал 93 тысячи рублей по алиментам и лишился многих благ, сообщили в УФССП республики.

Мужчина ежемесячно не выплачивал алименты, в связи с чем образовалась задолженность в размере 93 тысяч рублей.

В процессе принудительного исполнения требований о взыскании с должника алиментов судебный пристав-исполнитель временно ограничил неплательщику выезд из Российской Федерации и вынес постановление о временном ограничении на пользование специальным правом в части водительского удостоверения.

Судебным приставом-исполнителем установлен источник получения должником официальных доходов. В бухгалтерию организации направлены необходимые документы для удержаний алиментов из заработной платы должника.

В результате исполнительных действий судебного пристава и мер принудительного исполнения долг по алиментам в пользу бывшей жены погашен должником в полном объеме.

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