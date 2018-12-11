В Карелии у мужчины отобрали рыбу

Мужчина незаконно выловил 24 экземпляра озерного лосося и судака в Онежском озере, сообщили в Минсельхозе Карелии.

На Онежском озере в районе д. Каскесручей сотрудник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции выявил факт незаконного лова рыбы в крупном размере.

Гражданин незаконно добыл 24 экземпляра озерного лосося и судака. Изъяты рыба и орудия лова, проводятся следственные действия по установлению причиненного ущерба.

Правилами рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна запрещается любительский вылов (добыча) озерного лосося, также Правилами установлена суточная норма вылова судака в размере не более двух килограмм в сутки.