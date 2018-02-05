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Новости. Общество
17:40, 05 Февраля 2018

В Карелии убили три десятка волков, которые ели собак и держали в страхе людей

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В течение декабря и января в Карелии добыто 27 волков, сообщили в республиканском министерстве природных ресурсов и экологии.

Министерство природных ресурсов и экологии продолжает держать на контроле ситуацию с участившимися выходами волков к населенным пунктам. В конце января охотники-волчатники добыли пять волков неподалеку от поселка Кяппесельга Кондопожского района Карелии. Охота организована в рамках экстренных мер, которые предпринимает Министерство природных ресурсов и экологии по поручению главы Карелии Артура Парфенчикова.

Охота продолжалась почти неделю. В ней приняли участие несколько десятков охотников из разных районов республики.

Это опытные волчатники, у многих из них охотничий стаж составляет более 20 лет. Зимой в Карелии были зафиксированы выходы волков к населенным пунктам. В ряде случаев пострадали собаки. Несколько встреч с хищниками произошли в Пряжинском районе Карелии, где затем была организована успешная охота на волков.

Жители Кондопоги 18 января сообщили на прямую линию лесной охраны Карелии о том, что от волков пострадала очередная собака. В связи с этим обращением были предприняты меры по организации облавы на волков в Кондопожском районе.

Как рассказал заместитель министра природных ресурсов и экологии Виктор Россыпнов, по данным на 22 января 37 охотников получили разрешения на добычу волков в общедоступных охотничьих угодьях Кондопожского района.

Добыча волков будет осуществляться в районе до 28 февраля. Стимулом для охотников является премия за добычу волка в размере 10 тысяч рублей. Всего в 2017 году на территории Кондопожского района было добыто 12 волков.

Министерство природных ресурсов и экологии предпринимает меры по регулированию численности волков. Так, в течение декабря и января в Карелии добыто 27 волков. Больше всего хищников добыто в Пудожском, Кондопожском и Олонецком районах.

Для оперативного реагирования Министерство природопользования и экологии обращается ко всем жителям Карелии с просьбой сообщать о случаях появления волков по телефону "прямой линии" лесной охраны Карелии 8(8142)-55-55-80, либо в нерабочее время - по телефону 89210143520.

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Комментарии

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zanoza
2018-02-05 19:32:52
Идёт охота на волков,идёт охота...А раньше их называли "санитарами леса",правдо было это тогда,когда этого леса было достаточно для обитания животных.
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