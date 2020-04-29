В Карелии участились пожары из-за пала сухой травы

Администрация Петрозаводска призывает горожан соблюдать правила пожарной безопасности.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, в республике зафиксирован рост пожаров, вызванных поджогом сухой травы. В течение последних суток спасательная служба выезжала на тушение открытых территорий в пределах города шесть раз.

В преддверии майских праздников администрация призывает горожан соблюдать правила пожарной безопасности. Сжигать траву во время весенней уборки участков недопустимо.

Сжигание мусора и травы, разведение костров на природе могут нанести урон здоровью, лишить граждан жилья, причинить экологический и экономический ущерб.

Сообщить об угрозе или возникновении пожара необходимо по номеру "01" (с мобильного – "101" или "112").

Также для граждан работает телефон доверия Главного управления МЧС России по РК - 79-99-99.

Ранее сообщалось, что в одном из районов Карелии за вечер сгорело 40 гектаров травы.