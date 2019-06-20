В Карелии участились случаи наездов на велосипедистов и детей на самокатах

Главный госавтоинспектор Карелии Андрей Червочкин обратился к жителям республики с призывом соблюдать осторожность на дорогах.

Как информирует Госавтоинспекция, с начала года на дорогах республики в ДТП травмированы 50 юных участников движения, один ребенок (пассажир автомобиля) погиб.

В дни школьных каникул активность детей на улицах заметно возрастает. В этой связи ГИБДД призывает к бдительности водителей, поскольку дети могут не замечать приближающийся транспорт или использовать наушники, которые ограничивают возможность слышать происходящее вокруг.

Главный госавтоинспектор также обратился к родителям с просьбой проявить внимание к досугу детей и обучить их правилам безопасности.

"Чтобы любимые игрушки не стали причиной трагедии, объясняйте детям, использующим на прогулке всевозможные средства передвижения (скейты, роликовые коньки, самокаты), что выезд на проезжую часть категорически запрещен. Разъясните, что по пешеходному переходу необходимо двигаться только пешком и убедившись в безопасности перехода", - говорится в сообщении.

Особую обеспокоенность у ГИБДД вызывает поведение велосипедистов. К примеру, в понедельник, 17 июня, в Петрозаводске произошло сразу 3 наезда на участников движения велотранспорта – двух детей и взрослую женщину. На женщину был совершен наезд в тот момент, когда она, управляя велосипедом, двигалась по пешеходному переходу, что запрещено Правилами дорожного движения (велосипедист обязан спешиться и перейти дорогу пешком, рядом с собой ведя велосипед). Женщина получила травмы, при этом за данное нарушение велосипедистке грозит административный штраф в размере 800 рублей.

В тот же день двое детей-велосипедистов в возрасте 6 и 7 лет стали участниками ДТП с разницей в 1,5 часа, фактически в одном месте (Скандинавский проезд – у домов 4 и 6А) и при схожих обстоятельствах. Оба ребенка выехали на велосипедах на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля. Дети получили травмы. При схожих обстоятельствах на одном нерегулируемом пешеходном переходе (в районе дома № 13 по наб. Варкауса) с интервалом в 2 недели в ДТП были травмированы два несовершеннолетних пешехода. Оба пешехода пересекали проезжую часть на самокатах.

"Госавтоинспекция обращает внимание, что при передвижении на таких средствах, как скейты, самокаты, сегвеи, моноколеса, роликовые коньки, участник движения является пешеходом. Особенно это важно помнить при пересечении пешеходного перехода, где пешеход может перейти дорогу только пешком, взяв в руки свое средство передвижения, или ведя его рядом с собой (в том числе велосипед)", - указано в сообщении Госавтоинспекции.