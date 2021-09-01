В Карелии учителя примут участие в конкурсе «Весь мир – театр»

Московский Камерный музыкальный театр «Эль Арт» при поддержке Союза женщин России организуют фестиваль-конкурс творческих работ для учителей региональных школ «Весь мир – театр».

В конкурсе могут принять участие учителя из школ, театральных студий и кружков, а также педагоги дополнительного образования, которые любят рисовать и фотографировать. Об этом сообщает в соцсети представитель организаторов конкурса Валерия Маркелова.

Конкурс проводится по двум номинациям: «Художественная фотография» и «Живопись».

Работы для конкурса должны соответствовать одной из предложенных тем: «Город, как сцена», «Я и театр», «Здесь и сейчас», «Лицо — портрет», «Декорации вокруг нас», «Движение в искусстве».

Заявки с работами в цифровом формате нужно отправить до 25 сентября на электронную почту оргкомитета конкурса: press@social-karelia.ru.

Подведение итогов состоится 30 октября и завершится церемонией награждения победителей и лауреатов, которая пройдёт в рамках международного просветительского форума «Театр+школа: точки роста».