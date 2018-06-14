В Карелии улитка Ялка будет предсказывать результаты матчей ЧМ-2018

В Национальном музее Карелии улитка Ялка даст свой прогноз на результаты матчей Чемпионата мира по футболу, который стартует сегодня в России.

"В Эрмитаже футбольными предсказаниями будет заниматься кот Ахилл. В Национальном музее решили приобщить к предсказанию футбольных результатов Улитку Ялка. Она определит прогноз на матчи сборной России и матчи плей-офф", - сообщает музей.

Первый опыт прогноза Ялки состоится сегодня в рамках акции, посвященная открытию ЧМ-2018. В музее соберутся ветераны карельского футбола, любители народной игры и все те, кому интересна история карельского футбола.

У Карелии есть своя футбольная история, отмечают в музее. Первый матч в Петрозаводске состоялся в октябре 1917 года. Были времена, когда команда Карелии играла в Чемпионате мастеров. На петрозаводском стадионе "Спартак" играл лучший вратарь мира Лев Яшин, футбольный гений Эдуард Стрельцов и другие выдающиеся футболисты нашей страны. Наши земляки играли в командах высшей лиги, в сборной России. Петрозаводский судья Владимир Петтай имел высшую судейскую категорию.

"Именно этим событиям и достижениям, связанным со 100-летней историей карельского футбола, будет посвящена выставка, открытие которой состоится в Зале Благородного собрания Национального музея Республики Карелия 14 июня в 16.00, в день начала ЧМ-2018", - отмечается в релизе музея.

С 15.30 в музее будет работать фотозона, где каждый желающий сможет сфотографироваться с легендой карельского футбола Денисом Зубко, неоднократно игравшим в сборной России.

На открытии выставки будет дан старт всероссийскому футбольному проекту-флешмобу "Видео-пас".