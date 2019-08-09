В Карелии уменьшилось число вакансий

Новости по теме
Загрузка...
Рекрутинговое агентство HeadHunter Северо-Запад зафиксировало снижение количества вакансий, которые размещают работодатели Карелии, но при этом увеличилось число резюме, опубликованных жителями республики, желающими найти работу.
Количество предложений о работе, размещенных в июле, снизилось на 10% в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года. Одновременно на 10% выросло число резюме.
На одно вакантное место в июле претендовали, в среднем, 5 соискателей.
Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
03.08.2019, 21:20
08.08.2019, 21:30
03.08.2019, 10:04
05.08.2019, 20:49
05.08.2019, 15:28
Аналитика
Сегодня 10:59
Капитал
Бывший вице-премьер правительства Карелии Юрий Савельев рассказал, кто такие "бизнес-цыгане" и почему в регионах фактически отсутствуют самостоятельные бизнес-структуры.
08.08.2019 12:36
06.08.2019 10:00
05.08.2019 11:00
Чтиво
07.08.2019 11:34
Личное мнение
"Дерево дружбы" в Петрозаводске исключено из Списка объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия.
06.08.2019 13:20
31.07.2019 22:56
Медиа
Сегодня 09:37
Опрос
Как вы отдыхаете холодным летом?
Комментарии