В Карелии уменьшилось число вакансий

Рекрутинговое агентство HeadHunter Северо-Запад зафиксировало снижение количества вакансий, которые размещают работодатели Карелии, но при этом увеличилось число резюме, опубликованных жителями республики, желающими найти работу.

Количество предложений о работе, размещенных в июле, снизилось на 10% в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года. Одновременно на 10% выросло число резюме.

На одно вакантное место в июле претендовали, в среднем, 5 соискателей.

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