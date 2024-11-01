В Карелии умер фронтовик, освобождавший Олонецкий район от фашистов

Не стало Щербакова Анатолия Павловича - ветеран Великой Отечественной войны умер на 100 году жизни.

Ушел из жизни фронтовик Щербаков Анатолий Павлович, освобождавший Олонецкий район от фашистских захватчиков.

Ветеран Великой Отечественной войны, ветеран Вооружённых сил и Воздушно-десантных войск СССР, полковник умер на 100 году жизни.

Главными воспоминаниями Анатолия Павловича были годы военной молодости на Карельском фронте. Как говорил фронтовик, «Олонец — это яркий факел моей серошинельной фронтовой юности».



Анатолий Павлович ежегодно приезжал на День празднования освобождения Олонца и Олонецкого района от фашистских захватчиков. Он рассказывал подрастающему поколению о фронтовой жизни и призывал не забывать о боевых подвигах предков.



В этом году, 20 апреля, Анатолию Павловичу исполнилось 99 лет. В 2025 году он мог отметить свой 100-летний юбилей.



«Память о нем навсегда останется в наших сердцах», — написали в сети и выразили соболезнования семье Анатолия Павловича.

«Весь Олонецкий район скорбит», — добавили в паблике.

Фото: Олонец Live | Новости района / ВК