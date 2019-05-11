В Карелии умерла сотрудница районной администрации

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Заместителя главы администрации Муезерского района по социальным вопросам Алены Пчелкиной не стало 9 мая, сообщили в ведомстве.
На 45-м году 9 мая трагически ушла из жизни Пчелкина Алена Викторовна, заместитель главы администрации Муезерского района по социальным вопросам.
Прощание состоится 12 мая с 10.00 до 12.00 в зале заседаний районной администрации.
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