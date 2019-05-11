В Карелии умерла сотрудница районной администрации

Заместителя главы администрации Муезерского района по социальным вопросам Алены Пчелкиной не стало 9 мая, сообщили в ведомстве.

На 45-м году 9 мая трагически ушла из жизни Пчелкина Алена Викторовна, заместитель главы администрации Муезерского района по социальным вопросам.

Прощание состоится 12 мая с 10.00 до 12.00 в зале заседаний районной администрации.



