В День борьбы со СПИДом Минздрав Карелии опубликовал статистику по ВИЧ-инфекции.

По данными министерства здравоохранения Карелии, в республике на 1 ноября 2020 года зарегистрировано 2394 случая выявления ВИЧ-инфекции среди постоянных жителей. Среди них 154 человека, которые заразились в этом году. Это на 23,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в 2020 году составила 23,3 человека на 100 тыс. населения (РФ – 37,5 чел. на 100 тыс. населения).

Пораженность ВИЧ-инфекцией населения Карелии с учетом умерших, выбывших и прибывших пациентов составляет 366,1 человека на 100 тыс. населения. В России этот показатель составляет 747,7 человек на 100 тыс. населения.

ВИЧ-инфекция в Карелии распространяется преимущественно половым путем. Так в этом году 87% пациентов заразились при гетеросексуальных половых контактах. Чаще всего ВИЧ-инфекция выявляется в возрасте от 30 до 40 лет (42,2% в общей возрастной структуре впервые выявленных пациентов). Отмечается возрастание числа лиц с ВИЧ-инфекцией в возрасте старше 50 лет: в 2010 году впервые выявленные ВИЧ-инфицированные пациенты в возрасте старше 50 лет составляли 7%, в 2020 – 11%.

Под диспансерным наблюдением в Центре СПИД состоят 1575 пациентов, большинство из которых – 1132 человек (или 72%) получают противовирусную терапию. Современная высокоактивная противовирусная терапия позволяет ВИЧ-положительным пациентам сохранить свое здоровье и не передавать вирус своим половым партнерам, а ВИЧ-положительным женщинам – иметь здоровых детей. Лечение пациентов осуществляется за счет средств федерального и регионального бюджетов.

За весь период наблюдения в Карелии умерли 440 ВИЧ-инфицированных пациентов, в том числе 11,5% – по причине развития СПИДа.

Напомним, всемирный день борьбы со СПИДом ежегодно отмечается по инициативе ВОЗ 1 декабря. Этот день служит напоминанием о необходимости остановить глобальное распространение эпидемии ВИЧ/СПИДа.