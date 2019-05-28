В Карелии уничтожили более 280 кг "санкционных" товаров

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С начала года было зафиксировано 7 попыток провоза через границу "санкционной" продукции в Карелию, сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора.
Общий вес "санкционных" товаров животного происхождения, обнаруженных в ходе контрольно-надзорных мероприятий с начала 2019 года, составил 280,175 кг.
Было установлено 7 попыток провоза через границу "санкционных" товаров производства Финляндии, Дании, Эстонии и Германии.
На днях в Петрозаводске в несанкционированной торговой точке был обнаружен "санкционный" сыр. Товар был изъят и уничтожен в крематоре ГБУ РК "Республиканская станция по борьбе с болезнями животных".
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