В Карелии уничтожили более 280 кг "санкционных" товаров

С начала года было зафиксировано 7 попыток провоза через границу "санкционной" продукции в Карелию, сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора.

Общий вес "санкционных" товаров животного происхождения, обнаруженных в ходе контрольно-надзорных мероприятий с начала 2019 года, составил 280,175 кг.

Было установлено 7 попыток провоза через границу "санкционных" товаров производства Финляндии, Дании, Эстонии и Германии.

На днях в Петрозаводске в несанкционированной торговой точке был обнаружен "санкционный" сыр. Товар был изъят и уничтожен в крематоре ГБУ РК "Республиканская станция по борьбе с болезнями животных".