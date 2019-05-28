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Новости. Общество
11:57, 28 Мая 2019
фото: © Пресс-служба Россельхознадзора/ТАСС

В Карелии уничтожили более 280 кг "санкционных" товаров

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С начала года было зафиксировано 7 попыток провоза через границу "санкционной" продукции в Карелию, сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора.

Общий вес "санкционных" товаров животного происхождения, обнаруженных в ходе контрольно-надзорных мероприятий с начала 2019 года, составил 280,175 кг. 

Было установлено 7 попыток провоза через границу "санкционных" товаров производства Финляндии, Дании, Эстонии  и Германии.

На днях в Петрозаводске в несанкционированной торговой точке был обнаружен "санкционный" сыр.  Товар был изъят и уничтожен в крематоре ГБУ РК "Республиканская станция по борьбе с болезнями животных".

 

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Комментарии

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zanoza
2019-05-28 13:02:21
А коробки то пустые! Куда спрашивается делись продукты которые якобы уничтожают? :)
Мизантроп
2019-05-28 12:44:30
Капиталист вообще очень легко относится к результатам чужого труда. К уничтожению просрочки и к уничтожению санкционки его приводят одни и те же соображения прибыли.
Разве что, во втором случае сжигаются нормальные, годные к употреблению товары, что вызывает у некоторых особое возмущение в духе "отдайте бедным".
Это все, конечно, большое лицемерие. Раздавать бедным продукты бесплатно - это противоречит фундаментальному капиталистическому принципу, согласно которому большинство имеет право питаться, лишь продавая свой труд и принося прибыль капиталисту. Поэтому санкционную свинину проще сжечь. Ведь в противном случае бедняк еще подумает, выставлять ему свою рабсилу на продажу или нет.
Ну а как же детские дома, к примеру? Почему туда не отдать? Да тоже элементарно. Если просто отдать, то капиталист, который туда регулярно продукты поставляет, лишится прибыли. А лишать прибыли капиталиста - тяжкий грех. Вот и отправляются продукты на помойку.
Продукты уничтожаются при капитализме всегда. Протест лишь против одной из форм уничтожения - очевидный политический заказ. Причина такого положения дел - отношения частной собственности и существование категории "прибыль". Если кто-то начинает ругать уничтожение санкционки, но при этом не выступает за уничтожение отношений частной собственности, то это банальный политический шарлатан, действующий против одной группы буржуазии в интересах другой группы буржуазии.
Аминь.
Чуть не забыл - не благодарите.
бюджет
2019-05-28 13:07:55
Мизантроп, тогда прошу пояснить какой строй в Финке: они не дошли до капитализма, или прошли его? Люблю смотреть видосы про то как там бесплатно продукты раздают.
Лейла
2019-05-28 12:29:57
Позор Путинскому режиму и Путинским пёсикам в форме. Людям есть нечего, а они качественную еду уничтожают. В стране все прилавки забиты недопродуктами.
petronik
2019-05-28 13:06:48
Лейла, очень хорошо сказали. Эти люди мазохисты, к тому же.
Неравнодушный
2019-05-28 12:51:14
Лейла, не пейте и не курите, не молитесь на финский образ жизни, на хамон, на пармезан. И всё у вас будет хорошо.
User
2019-05-28 13:05:50
Неравнодушный, будет не хорошо, но стабильно, как на кладбище.
Гость
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