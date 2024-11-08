УФСИН Карелии простится с майором внутренней службы в отставке Михаилом Муляром

Ушел из жизни Михаил Иванович Муляр.

Как сообщили в паблике УФСИН Карелии, ушел из жизни майор внутренней службы в отставке Михаил Иванович Муляр. В период с 1997 по 2013 гг. он проходил службу в ФКУ ЛИУ-4, 13 лет возглавлял отдел коммунально-бытового обеспечения учреждения.



Светлая память о Михаиле Ивановиче навсегда останется в сердцах его членов семьи, друзей, сотрудников и ветеранов УФСИН, отметили в источнике.



Прощание с Михаилом Ивановичем состоится в Петрозаводске 11 ноября 2024 года с 12.00 до 13.00 в траурном зале №2 на ул. Вольная, 4.