890x80
Реклама
Тернистый путь к красивому водопаду
Сегодня 11:09
Полпред президента России приехал в Карелию
Сегодня 13:01
Полиция назвала причины лобового столкновения грузовика с легковушкой в Карелии (ФОТО)
Сегодня 10:18
Выяснилось, что происходит с ценами на сахар в Карелии после спада ажиотажа
Сегодня 12:06
Пропавшая две недели назад 45-летняя жительница Петрозаводска найдена живой
Сегодня 10:17

В Карелии ушел из жизни ветеран ОБХСС МВД — самой страшной спецслужбы СССР

Новости. Общество
13:30, 19 Мая 2022
фото: © МВД Карелии

Новости партнеров

Ушёл из жизни ветеран органов внутренних дел Карелии Владимир Сидякин, служивший в отделе по борьбе с хищениями социалистической собственности (ОБХСС).

Как сообщили в МВД Карелии, на 82-м году жизни не стало ветерана службы ОБХСС МВД Карелии Владимира Семёновича Сидякина, более двадцати лет отдавшего борьбе с экономической преступностью.

В 1972 году, когда началось укрепление направления борьбы с расхищениями социалистической собственностью, Владимира Сидякина, бывшего заводчанина, направили в Рижскую школу милиции, после окончания которой он поступил на службу.

Начинал с должности оперуполномоченного, впоследствии был переведен на работу в ОБХСС МВД КАССР. Владимиру Семёновичу была поручена организация борьбы с хищениями в строительных организациях республики, на промышленных предприятиях. Хорошо зная изнутри эту отрасль, которая в то время характеризовалась как криминогенная, он сумел эффективно выстроить работу по раскрытию хищений, установлению виновных лиц: за два года обеспечил выявление 80 хозяйственных и должностных преступных деяний, тогда как ранее их ежегодное количество не превышало десяти.

Позднее возглавил отделение анализа и контроля службы БЭП республиканского ведомства и стал пионером цифровизации в учёте статистической информации. За время службы поощрялся руководством свыше 20 раз.

Прощание с Владимиром Сидякиным состоится 21 мая 2022 года с 11 до 12 часов в траурном зале № 2, ул. Вольная, 4, г. Петрозаводска.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.05.2022, 11:26
Военкомат Петрозаводска ищет тех, кто хочет ненадолго стать контрактником
13.05.2022, 10:55
Плотина открыта: на Петрозаводск идет волна
13.05.2022, 06:40
Работники поликлиники в Карелии лишатся должностей из-за жалоб пациентов
17.05.2022, 09:50
Город в Приладожье Карелии стал самым дорогим из популярных направлений для отдыха летом
14.05.2022, 13:28
Несколько дачных кооперативов под Петрозаводском отрезаны от «большой земли» из-за потопа (ФОТО)
13.05.2022, 12:03
Синоптики рассказали, каким будет лето в России

Аналитика

Сегодня 11:09
Капитал
Тернистый путь к красивому водопаду
Как власти Карелии в течение долгих лет пытаются проложить дорогу к водопаду «Белые мосты», на пути к которому буксуют в грязи машины туристов.
Боднарчук продолжил судебную схватку с властью Карелии
16.05.2022 16:18
Что ждет торговые центры и кинотеатры под прессом санкций
13.05.2022 14:07
На каких условиях районы Карелии войдут в Петрозаводскую агломерацию
12.05.2022 14:47
Дорогие народные избранники
11.05.2022 13:55
Вся аналитика

Чтиво

18.05.2022 12:00
Кофе со сливками
Такой не железный «Железный человек»
Гость рубрики «Кофе со сливками» — первый в Карелии обладатель титула Ironmen, спортсмен и политик Тимур Зорняков.
«Как раньше уже не будет»
05.05.2022 13:00
Что делать при отмене туров
29.04.2022 13:51
архив чтиво

Медиа

Первый в Карелии Ironmen, спортсмен и политик Тимур Зорняков в гостях у «Кофе со сливками»
18.05.2022 13:23
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.