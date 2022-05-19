В Карелии ушел из жизни ветеран ОБХСС МВД — самой страшной спецслужбы СССР

Ушёл из жизни ветеран органов внутренних дел Карелии Владимир Сидякин, служивший в отделе по борьбе с хищениями социалистической собственности (ОБХСС).

Как сообщили в МВД Карелии, на 82-м году жизни не стало ветерана службы ОБХСС МВД Карелии Владимира Семёновича Сидякина, более двадцати лет отдавшего борьбе с экономической преступностью.

В 1972 году, когда началось укрепление направления борьбы с расхищениями социалистической собственностью, Владимира Сидякина, бывшего заводчанина, направили в Рижскую школу милиции, после окончания которой он поступил на службу.

Начинал с должности оперуполномоченного, впоследствии был переведен на работу в ОБХСС МВД КАССР. Владимиру Семёновичу была поручена организация борьбы с хищениями в строительных организациях республики, на промышленных предприятиях. Хорошо зная изнутри эту отрасль, которая в то время характеризовалась как криминогенная, он сумел эффективно выстроить работу по раскрытию хищений, установлению виновных лиц: за два года обеспечил выявление 80 хозяйственных и должностных преступных деяний, тогда как ранее их ежегодное количество не превышало десяти.

Позднее возглавил отделение анализа и контроля службы БЭП республиканского ведомства и стал пионером цифровизации в учёте статистической информации. За время службы поощрялся руководством свыше 20 раз.

Прощание с Владимиром Сидякиным состоится 21 мая 2022 года с 11 до 12 часов в траурном зале № 2, ул. Вольная, 4, г. Петрозаводска.