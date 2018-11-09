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Новости. Экономика
10:06, 09 Ноября 2018
фото: Alexey Filippov / RIA Novosti

В Карелии усилят налоговую нагрузку на гастарбайтеров

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Республиканские власти увеличат в 1,2 раза коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда.

Власти Карелии усилят налоговую нагрузку на иностранных граждан, работающих на территории республики.  Комитет по экономической политике карельского парламента поддержал 9 ноября законопроект главы республики Артура Парфенчикова, который предусматривает увеличение в 2019 году в 1,2 раза коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда. Этот коэффициент используется при расчете налога на доходы физических лиц, который уплачивают иностранцы, работающие в России по найму.

В нынешнем году в Карелии установлен коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда, на уровне 2,03. Глава республики предложил увеличить величину коэффициента до 2,473.

По расчетам карельских чиновников, в случае принятия губернаторского законопроекта ежемесячный фиксированный авансовый платеж иностранных граждан, работающих на территории республики на основании патента, составит 5134 рубля. При этом общие поступления в карельскую казну от гастрарбайтеров могут составить около 65 миллионов рублей.

Как было отмечено на заседании депутатского комитета, в настоящее время доля иностранных работников на региональном рынке труда составляет менее одного процента. В основном, они заняты в строительстве и торговле.  

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