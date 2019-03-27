В Карелии утром горела бытовка

Пожар произошел 27 марта в Костомукше, сообщили в МЧС Карелии.

В 8.50 пожарно-спасательные подразделения Костомукши в составе 5 человек привлекались для ликвидации пожара в строительной бытовке на ш. Горняков. В 9.25 пожар ликвидирован.

Площадь повреждения составила 10 кв м.

Погибших и пострадавших нет.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.