В Карелии утверждена инвестиционная программа на 2020 год стоимостью 7,4 миллиарда

Самыми крупными объектами программы стали две школы – в Петрозаводске и Кеми.

Глава Карелии Артур Парфенчиков утвердил региональную адресную инвестиционную программу на 2020 и 2021-2022 годы. Общий объем средств, предусмотренных на ее реализацию в нынешнем году, составляет 7,4 миллиарда рублей, из которых на ассигнования республиканского бюджета приходится около 2 миллиардов, а федерального – 5,4 миллиарда.

Самыми крупными объектами программы стали две школы, которые планируется построить в Петрозаводске и Кеми. На строительство общеобразовательного учреждения в петрозаводском микрорайоне "Древлянка", рассчитанного на 1350 учащихся, выделено почти 926 миллионов рублей. На школу в Кеми, где смогут учиться 1200 детей, в программу заложено 807 миллионов, и более половины этих расходов возьмет на себя федеральная казна.

В нынешнем году республиканские власти собираются продолжить модернизацию аэропорта "Петрозаводск". В общей сложности на эти цели планируется направить 463 миллиона рублей. Еще около 310 миллионов выделено на реконструкцию в карельской столице автовокзала.

Кроме того, в числе самых капиталоемких объектов региональной адресной инвестиционной программы – возведение психоневрологического диспансера на 450 мест в Суоярви, которое оценивается в 605 миллионов рублей, и строительство на Древлянке двух блоков межрайонной больницы с поликлиникой, на которые заложено почти 327 миллионов.