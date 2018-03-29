В Карелии увеличилось число федеральных чиновников

Карелиястат опубликовал данные по численности чиновников муниципального, регионального и федерального уровней.

Так, численность государственных служащих органов власти регионального уровня в Карелии в 2017 году сократилась на 118 человек или на 8,9% по сравнению с 2016 годом.

При этом за прошлый год число федеральных чиновников выросло на 88 человек.

Подробнее читайте в материале "Вестей Карелии".