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Новости. Общество
15:51, 11 Апреля 2018

В Карелии увеличилось число призывников с лишним весом

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Какие болезни выявляют у призывников в Карелии во время призывной комиссии, рассказал председатель военно-врачебной комиссии военкомата Алексей Синицын.

Сегодня на пресс-конференции в военкомате председатель военно-врачебной комиссии военкомата Алексей Синицын рассказал, что среди призывников стало меньше тех, кто страдает заболеваниями органов пищеварения, но появились другие, связанные с компьютерной техникой, - сколиоз, плохое зрение, психические расстройства.

"По результатам медицинского исследования, - сказал Алексей Синицын, - на сегодняшний день ведущее место занимают болезни органов дыхания - бронхиальная астма, второе место - заболевания костно-мышечной системы (болезни позвоночника и плоскостопие). Кожные болезни переместились с 5-го на 3-е место. Психические расстройства ушли с первого места на четвертое, пятая позиция у болезни системы кровообращения".

Также Синицын отметил, что у тех, кого признали временно не годными, лидируют заболевания эндокринной системы: уменьшается количество призывников с недостаточным питанием, зато увеличивается с ожирением третьей степени, которое препятствует призыву. Второе место - заболевания органов кровообращения, третье место – травмы.

Напомним, что временно признанные негодными к военной службе или ограниченно годными, могут излечиться, подать заявления, пройти медкомиссию и быть призваны на военную службу.

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Комментарии

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кир
2018-04-11 16:12:20
Жрать теперь стали как америкосы. Всё плохо живёте.
Гость
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