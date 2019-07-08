В Карелии увеличилось поступление налоговых и неналоговых доходов

Министерство финансов республики сообщило о росте поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Карелии по итогам первой половины 2019 года.

По итогам полугодия в бюджет Карелии поступило 13,7 млрд налоговых и неналоговых доходов с ростом к уровню аналогичного периода прошлого года на 14,7%, или на 1,8 млрд рублей. Об этом сообщает сайт регионального Минфина.

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