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В Карелии уже 26 852 человека прошли первый этап вакцинирования от коронавируса

Новости. Общество
18:20, 10 Марта 2021
фото: © оперштаб Карелии
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В Карелии продолжается прививочная кампания против коронавируса, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

По данным медицинских организаций, уже 26 852 человека привились первым компонентом, 16 790 человек – вторым компонентом вакцины "Спутник V", 12 223 жителя старше 60 лет сделали прививку.

Сегодня в республике действуют 25 стационарных и 21 мобильный пункт вакцинации. При этом мы стремимся выстроить логистику таким образом, чтобы максимально приблизить пункты вакцинации к населению. Один из них, например, работает в торговом центре "Лотос Плаза". Здесь можно сделать прививку ежедневно без предварительной записи с 12 до 18 часов, при себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

Если вы хотите вакцинироваться в поликлинике, то необходимо предварительно записаться. Сделать это можно по телефону горячей линии "122", в личном кабинете на портале "Госуслуги" или, позвонив в регистратуру поликлиники.

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