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В Карелии уже сегодня пройдут сплошные проверки автомобилистов на трезвость

Новости. Общество
14:54, 14 Августа 2020
фото: © ГИБДД Карелии
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Именно в пятницу и выходные дни увеличивается число нетрезвых водителей, сообщили в ГИБДД Карелии.

В пятницу и выходные дни автомобилистов ожидают проверки на трезвость. Рейды пройдут по всей Карелии.

Сотрудники ГИБДД призывают водителей быть внимательнее на дороге, строго соблюдать правила дорожного движения, не допускать управления транспортом в состоянии опьянения.

За данное правонарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортом на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена уголовная ответственность.

Госавтоинспекция напоминает: всех патрульных автомобилях ДПС установлены видеорегистраторы. Кроме того, любой гражданин при контакте с сотрудниками ГИБДД может осуществлять аудио- или видеозапись.

В Госавтоинспекции обращаются ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.

Звоните в полицию по телефону 102 или 112 (единый телефон). Телефон  дежурной группы ГИБДД Петрозаводска – 715-900.  

 

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