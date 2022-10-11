В Карелии в 2022 году обрушились показатели экспорта лесоматериалов за рубеж

Производители в Карелии в третьем квартале 2022 года, после закрытия экспорта в ЕС, оформили в 18 раз меньше сертификатов для вывоза лесоматериалов за границу.

В Россельхознадзоре привели статистику экспорта за границу лесопродукции из Карелии. В ведомстве отметили, что с 2022 года лесопромышленный комплекс в Карелии работает в новых условиях. С начала года действует запрет на вывоз из РФ необработанной древесины, а затем к этому прибавились экономические санкции.

С января по сентябрь 2022 года в Карелии было выдано 20 866 фитосанитарных сертификатов для вывоза за границу на лесопродукцию объемом 860 тысяч кубометров. Для сравнения, за тот же период 2021 года ведомство выдало 52 236 сертификатов на объем 2 миллиона 195 тысяч кубометров.

В третьем квартале нынешнего года, после закрытия экспорта в ЕС, было оформлено 1158 фитосанитарных сертификатов на продукцию объемом 41773 кубометров. Для сравнения, в этот же период 2021 года было оформлено 21773 сертификата на 756,4 тысяч кубометров лесоматериалов.

В таких условиях, в целях профилактики нарушения закона, Россельхознадзор после мониторинга с помощью информационных систем ФГИС «Аргус-фито» и ЕГАИС-Лес выдал 263 предостережения предприятиям в республике, занимающимся лесозаготовкой, хранением и перевозкой древесины. Нарушения в основном касались вывоза лесоматериалов из карантинных фитосанитарных зон без карантинного сертификата.

Такая мера привела к положительному результату — за 9 месяцев 2022 года лесопромышленники оформили 9133 карантинных сертификата на продукцию объемом 500764 кубометров.