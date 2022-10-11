В Карелии в 2022 году увеличилось потребление электроэнергии

Потребление электроэнергии в республике за 9 месяцев 2022 года увеличилось почти на 1%.

Как сообщили в Минстрое Карелии, потребление электроэнергии с января по сентябрь 2022 года составило 6123,7 миллионов кВт/ч. Эта цифра оказалась на 0,9% больше, чем за аналогичный период прошлого, 2021 года. Такие данные привел филиал системного оператора — Карельское РДУ.

При этом в сентябре этого года потребление электроэнергии, по сравнению с сентябрем 2021 года, сократилось на 0,3%.

Электростанции Карелии за этот период выработали 3718,9 миллионов кВт/ч, что на 3,6% меньше, чем за аналогичный период 2021 года. Выработка энергии электростанциями оказалось меньше прошлогодней на 0,3%.

Как уточнили в Минстрое, увеличение потребления электроэнергии вызвано в основном возросшими потребностями центров обработки данных.