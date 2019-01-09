В Карелии в ДТП пострадал ребенок

Авария произошла в поселке Заозерье, 10-летний ребенок получил травмы, сообщили в ГИБДД Карелии.

В Прионежском районе 8 января в 17.40 в районе дома № 23 по Ялгубскому шоссе в п. Заозерье 29-летняя водитель-женщина автомобиля Ford Fusion не справилась с управлением и совершила съезд в кювет с последующим наездом на опору уличного освещения.

В результате происшествия травмы получил 10-летний пассажир, ему была оказана медицинская помощь.