В Карелии в ночь на воскресенье похолодает до минус 2 градусов

В ночь на 19 мая на севере Карелии ожидается понижение температуры до минусовых значений, сообщает Гидрометцентр.

В Петрозаводске в воскресенье ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточных направлений слабый.

Температура ночью +2, +4; днем +11, +13.

В районах Карелии также переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточных направлений умеренный.

Температура ночью +1,+6, местами до -2; днем +14,+19, по северо-восточным районам + 8,+13.