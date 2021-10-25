В Карелии осенью заметно подорожали овощи, стоимость некоторых выросла на 11%

По данным Карелиястата, с 11 по 18 октября огурцы и помидоры в республике подорожали на 11%

За неделю больше всего поднялись цены на свежие помидоры и огурцы — на 11,4% и 10,9% соответственно.

Картофель подорожал на 5,1%, лук репчатый — на 4,1%.

В то же время яблоки подешевели на 5,5%, морковь — на 3,5%, а капуста белокочанная — на 2,7%

Среди других наблюдаемых продуктов заметно дороже стали яйца куриные — на 4,8%, а также масло сливочное, свинина и овощные консервы для детского питания.

При этом пшено, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, колбаса полукопчёная и варёнокопчёная стали дешевле на 1,9–5,2%.