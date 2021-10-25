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В Карелии осенью заметно подорожали овощи, стоимость некоторых выросла на 11%

Новости. Общество
12:54, 25 Октября 2021
фото: © Кирилл Кухмарь / ТАСС

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По данным Карелиястата, с 11 по 18 октября огурцы и помидоры в республике подорожали на 11%

За неделю больше всего поднялись цены на свежие помидоры и огурцы — на 11,4% и 10,9% соответственно.

Картофель подорожал на 5,1%, лук репчатый — на 4,1%.

В то же время яблоки подешевели на 5,5%, морковь — на 3,5%, а капуста белокочанная — на 2,7%

Среди других наблюдаемых продуктов заметно дороже стали яйца куриные — на 4,8%, а также масло сливочное, свинина и овощные консервы для детского питания.

При этом пшено, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, колбаса полукопчёная и варёнокопчёная стали дешевле на 1,9–5,2%.

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Комментарии

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stranger
2021-10-25 15:08:13
Вас это удивляет? Кто за зубчатой красной стеной подписал указ лишив меня права выбора продуктов питания, исключив возможность поставок из многих других стран? Только реальная конкуренция может повлиять на качество и цену продуктов. Поддержать собственного производителя, пожалуйста, сделай лучше и дешевле я с радостью приобрету.
Вася
2021-10-25 14:57:16
Постройка новых удобных моргов, теперь в приоритете
Вася
2021-10-25 14:50:55
Продлить нерабочие дни до Нового года
Изя
2021-10-25 14:55:49
Вася, сделать бессрочными )))
Русский
2021-10-25 14:32:55
Да пофиг. Петрозаводцы всё купили на ярмарке и квасят капусту бочками.
Вася
2021-10-25 14:21:20
В Крыму морги перестали справляться с нагрузкой
Вася
2021-10-25 14:58:21
Вася, По мосту можно их на север в ледники свозить.
Изя
2021-10-25 14:55:02
Вася, 4 этап пенсионной реформы , так вождь говорит ))) :)
Вася
2021-10-25 14:20:41
Может помощи папрасить?
gaudealis
2021-10-25 13:46:59
Однажды летним вечером во время прогулки я решил посчитать количество людей с ожирением из числа случайных прохожих. Результат меня поразил: это даже на 50%, а все 70-80% (когда на улице жарко и все в шортах-майках, избыточный вес и жировые отложения хорошо видны).
Люди экономят на питании, жрут что попало, заменяют качественные продукты дешёвыми суррогатами. Как следствие, наносят существенный (а иногда и непоправимый) вред своему здоровью. Пройдёт ещё пара десятков лет, и среди россиян не останется тех, кого хотя бы условно можно причислить к здоровым людям.
Кир
2021-10-25 13:59:38
gaudealis, рот разинули наши люди и взяли пример в америкосов. :)
Бабенка
2021-10-25 13:31:40
Редька полезна и стоит копейки.
Вася
2021-10-25 13:28:03
Курица подорожала тоже на 10%, была 80, теперь 161 руб..
Кир
2021-10-25 14:01:47
Вася, принципиально не читаю твой стёб. Достал своим поносом. Нет, если есть справка, тогда это другое дело. :)
Вася
2021-10-25 14:24:51
Кир, Чей "Спутник"?
Изя
2021-10-25 13:37:49
Вася, :)
Русский
2021-10-25 13:23:23
Не голодают и деньги на бензин есть в пробках стоять.
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