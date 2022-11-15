В Карелии в пьяных ДТП погибли 10 человек с начала года

Водители, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, устроили на дорогах республики 69 ДТП в 2022 году.

С начала года в Карелии по вине нетрезвых водителей произошло 69 дорожных происшествий, в которых 10 человек погибли, 90 травмированы. Такую статистику приводит Госавтоинспекция республики.

Автоинспекторы обеспечивают безопасность дорожного движения. Так, в Прионежском районе был отстранен от управления 49-летний мужчина. Водитель освидетельствован на состояние алкогольного опьянения. По решению суда его лишат на 1,5 - 2 года водительских прав и оштрафуют на 30 тысяч рублей.

«Всех граждан, кто может стать очевидцем управления транспортом пьяным водителем, убедительно просим незамедлительно сообщать всю имеющуюся информацию в полицию по телефону 102 или на единый номер 112», - напоминают в ГИБДД Карелии.

Ранее сообщалось, в Карелии пьяный водитель вылетел на внедорожнике в кювет.