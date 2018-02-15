В Карелии в пятницу ожидается до минус 23 градусов

В республике 16 февраля сохранится морозная погода, сообщает Гидрометцентр.

В Петрозаводске в пятницу ожидается облачная с прояснениями погода, утром и днем небольшой снег. Ветер южный, юго-восточный слабый.

Температура ночью -14, -16, днем -6, -8.

В районах Карелии также будет облачно с прояснениями. На большей части республики небольшой, по южным районам умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер южных направлений умеренный.

Температура ночью -10,-15, местами до -23; днем -3, -8.