В Карелии в пятницу ожидается до минус 23 градусов

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В республике 16 февраля сохранится морозная погода, сообщает Гидрометцентр.
В Петрозаводске в пятницу ожидается облачная с прояснениями погода, утром и днем небольшой снег. Ветер южный, юго-восточный слабый.
Температура ночью -14, -16, днем -6, -8.
В районах Карелии также будет облачно с прояснениями. На большей части республики небольшой, по южным районам умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер южных направлений умеренный.
Температура ночью -10,-15, местами до -23; днем -3, -8.
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