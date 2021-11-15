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В Карелии в полтора раза выросло количество мошенничеств, относящихся к тяжким преступлениям

Новости. Общество
18:40, 22 Ноября 2021
фото: © Валерий Шарифулин / ТАСС

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В 2021 году в республике было зарегистрировано более 300 случаев мошенничества, относящихся к категории тяжких преступлений, сообщили в прокуратуре Карелии.

За первые 10 месяцев 2021 года в Карелии было зарегистрировано 11 635 преступлений, что на 5 меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В целом по республике удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений в числе всех зарегистрированных преступлений составил 23,3% (2 710).

Количество тяжких преступлений выросло на 4,5%, что обусловлено увеличением на 44,9% количества совершенных мошенничеств (с 216 до 313), относящихся к категории тяжких преступлений. При этом количество особо тяжких преступлений сократилось на 12,1%.

Из числа всех зарегистрированных преступлений больше половины (61,8%) составляют хищения чужого имущества. Количество краж — 5 202, из них 115 — из квартир. Количество преступлений, совершенных в форме мошенничества, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 10,4% и составило 1 520, из них 1 100 — дистанционно.

В целом в течение 10 месяцев 2021 года было зафиксировано 2 844 преступления, связанного с использованием информационных технологий.

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