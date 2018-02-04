В Карелии в понедельник ожидается метель

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О погоде на 5 февраля в республике рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Карелии пятого февраля будет облачная с прояснениями погода. Местами, небольшой снег, метель. На дорогах гололедица.
Ветер: северный, северо-восточный умеренный, в отдельных районах порывистый.
Температура воздуха ночью: -9, -14 градусов, при прояснениях местами -22 градуса. Днем: -6, -11, местами до -20.
В Петрозаводске ожидается облачная погода с прояснениями. Временами небольшой снег.
Ветер: северный, северо-восточный умеренный, с порывами до сильного.
Температура ночью: -10, -12 градусов. Днем: -8, -10 градусов.
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