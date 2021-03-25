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В Карелии в субботу будет по-весеннему тепло

Новости. Погода
17:00, 26 Марта 2021
фото: © "Столица на Онего"
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Гидрометцентр Карелии опубликовал прогноз погоды на 27 марта.

В Петрозаводске в субботу ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью -1, -3°С, днем поднимется до +5,+7°С. Атмосферное давление будет расти.

В районах Карелии также облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер южный, юго-восточный умеренный.

Температура ночью -1, -6°С, местами может опускаться до -10°С, днем +3, +8°С, местами поднимется до +11°С.

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