В Карелии в субботу будет по-весеннему тепло

Гидрометцентр Карелии опубликовал прогноз погоды на 27 марта.

В Петрозаводске в субботу ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью -1, -3°С, днем поднимется до +5,+7°С. Атмосферное давление будет расти.

В районах Карелии также облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер южный, юго-восточный умеренный.

Температура ночью -1, -6°С, местами может опускаться до -10°С, днем +3, +8°С, местами поднимется до +11°С.