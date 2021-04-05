Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Дубае восемь россиянок задержали за съемку в обнаженном виде 5
05.04.2021 23:30
Стал известен полный состав комиссии для назначения очередного сити-менеджера Петрозаводска 21
Сегодня 13:32
В Петрозаводске сожгли санкционные сыр и колбасу 20
Сегодня 11:15
Врач назвал эффективный способ выспаться 1
05.04.2021 21:30
Информационный щит обрушился на автомобиль в Петрозаводске (ФОТО) 7
Сегодня 09:13
В МВД признали нецелесообразным запрет левого поворота к речному вокзалу в Петрозаводске 6
Сегодня 06:55
Путин потребовал увеличить доходы россиян 21
05.04.2021 19:10
Карельские депутаты придумали, как прекратить ночную торговлю в пивных заведениях 14
Сегодня 10:05

В Карелии вакцинированы против ковида всего около 6% жителей

Новости. Общество
15:42, 06 Апреля 2021
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
Загрузка...

Республиканские власти намерены охватить прививочной кампанией около 60% взрослого населения региона.

В Карелии прививку от коронавируса первым компонентом вакцины "Спутник V" получили около 38 тысяч человек. Такие данные привела в своем докладе о вакцинации населения первый заместитель министра здравоохранения республики Ольга Руотцелайнен, выступая 6 апреля на заседании комитета по здравоохранению и социальной политике карельского парламента. Таким образом, на сегодняшний день вакцинацией против ковида в Карелии оказались охвачены всего около 6% жителей региона.

По словам Ольги Руотцелайнен, республиканские власти намерены привить около 60% взрослого населения Карелии, или почти 293 тысячи человек. В соответствии с этими планами к настоящему моменту первым компонентом вакцины "Спутник V" привиты около 13% жителей.

"Что касается второго компонента, т.е. пациенты, которые полностью завершили вакцинацию, их на вчерашний день 28 079 человек, это 9,6% от плана, 5,7% от общего числа взрослого населения и практически 46% от поставленной в республику вакцины", – рассказала замминистра.  

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Оля
2021-04-06 16:45:26
Больше трындят ,чем вакцинируются, я , как и Президент, в сентябре подумаю....
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.04.2021, 22:47
Массовое ДТП произошло под Петрозаводском, несколько человек пострадали (ФОТО, ВИДЕО)
01.04.2021, 07:15
Жительница Карелии поехала в Москву и рассказала Путину о проблемах Сегежи
02.04.2021, 12:43
Начальник управления ФСБ Карелии переходит на новую работу
01.04.2021, 06:40
Стоимость проезда в маршрутках Петрозаводска поднимется до 37 рублей
01.04.2021, 09:28
Михаил Стоцкий покинул пост главврача поликлиники №1 Петрозаводска
30.03.2021, 08:20
В больнице Карелии, которую проверяли Минздрав и полиция, уволилась главврач

Аналитика

05.04.2021 16:20
Капитал
Костная клиника: как выиграть битву за урожай в дачный сезон
Весной для многих начинается дачный сезон: активные посевные, посадочные, строительные работы на своих загородных участках.
10 тысяч не дожили 4
05.04.2021 10:00
Кто избивал осужденного в колонии Петрозаводска, остается загадкой 9
05.04.2021 08:15
Дом для "батончиков"
02.04.2021 16:28
Партия власти захотела бороться с критикой в соцсетях 13
02.04.2021 16:08
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:20
Без политики
Центр медицинской профилактики на Лизы Чайкиной, 5а открыт!
Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а приглашает на вакцинацию детей и взрослых Петрозаводска и Карелии.
Выйду на uuličču, гляну на "село" 7
Сегодня 09:15
"Работа на экспорт – это другой уровень бизнеса"
05.04.2021 14:20
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»