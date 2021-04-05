В Карелии вакцинированы против ковида всего около 6% жителей

Республиканские власти намерены охватить прививочной кампанией около 60% взрослого населения региона.

В Карелии прививку от коронавируса первым компонентом вакцины "Спутник V" получили около 38 тысяч человек. Такие данные привела в своем докладе о вакцинации населения первый заместитель министра здравоохранения республики Ольга Руотцелайнен, выступая 6 апреля на заседании комитета по здравоохранению и социальной политике карельского парламента. Таким образом, на сегодняшний день вакцинацией против ковида в Карелии оказались охвачены всего около 6% жителей региона.

По словам Ольги Руотцелайнен, республиканские власти намерены привить около 60% взрослого населения Карелии, или почти 293 тысячи человек. В соответствии с этими планами к настоящему моменту первым компонентом вакцины "Спутник V" привиты около 13% жителей.

"Что касается второго компонента, т.е. пациенты, которые полностью завершили вакцинацию, их на вчерашний день 28 079 человек, это 9,6% от плана, 5,7% от общего числа взрослого населения и практически 46% от поставленной в республику вакцины", – рассказала замминистра.