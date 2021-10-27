890x80
Реклама

В Карелии вандалы изуродовали портрет героя войны (ФОТО)

Новости. Общество
10:07, 27 Октября 2021
фото: «Беломорская трибуна» — наша газета / ВК

Новости партнеров

Неизвестные вандалы разрисовали портрет Героя Советского Союза Василия Ивашкина.

На портрете героя войны подрисованы борода, усы и брови, рядом размещены надписи. Фото изуродованного вандалами портрета бойца опубликовано в сообществе «Беломорская трибуна» — наша газета.

«Этот „художник“ заслуживает хорошей порки от родителей, но портрет Героя надо бы заменить. Это на остановке, что напротив почты», — сообщает автор поста.

Ранее сообщалось, что в Сегеже пришлось изготавливать новый памятник ветерану Великой Отечественной войны Степану Льдинину, поскольку прежний монумент уничтожили вандалы.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Д.Ю
2021-10-27 10:40:15
Вандалы постоянно видят примеры негативного отношения к этому событию: Солженицын, байки про победу вопреки, закидывание мясом, штрафбаты, и конечно же помойное кино - одно "величественнее" другого. Вандалы искренне не понимают, зачем правительство, которое уверяет его в том, что тогда было плохо и ужасно, тратит бабки на прославление этого плохого и ужасного, и заставляет людей гордиться этим ужасом.
И действительно. Стоит ли упрекать человека в том, что он - всего лишь результат тридцатилетней работы нашей новой капиталистической власти?
якир
2021-10-27 10:48:00
Д.Ю, всё не так, а гораздо проще. Давно кнут но ним не ходил. Либеральная модель не работает в России. :) Только самодержавие одного человека спасёт страну. Но, где его взять?
Д.Ю
2021-10-27 10:35:15
Цитата: Рэпер Моргенштерн высказался по поводу ежегодного празднования Дня Победы и усомнился в такой необходимости. По его словам, других поводов для гордости у страны, видимо, нет.

"Я вообще не понимаю вот этого праздника Победы, которая состоялась 76 лет назад. Из года в год на это тратятся миллионы, что-то празднуют, всем что-то пытаются... Не знаю, может, это скрепы какие-то? Я не понимаю, наверное, гордиться просто нечем", — сказал он
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.10.2021, 10:44
Глава Карелии ввел новые ограничения из-за коронавируса
21.10.2021, 08:30
Стало известно, как будут работать магазины в выходные дни с 30 октября по 7 ноября
20.10.2021, 19:43
С места страшной аварии на скользкой дороге в Петрозаводске госпитализирован ребенок с женщиной
26.10.2021, 15:36
Рабочие при строительстве магистрали в Петрозаводске случайно открыли фонтан у мэрии (ФОТО и ВИДЕО)
23.10.2021, 14:55
Готовятся изменения в работе детских садов в Карелии из-за коронавируса
20.10.2021, 17:14
Экс-прокурор Прионежья не продержался в кресле заммэра Петрозаводска и четырех месяцев

Аналитика

26.10.2021 15:08
Тема недели
В Петрозаводске пройдут бесплатные семинары от Российского экспортного центра
Школа экспорта АО «Российский экспортный центр» с октября по декабрь проведет бесплатные семинары для карельских компаний, которые хотят выйти на международный уровень со своей продукцией.
Ловушка для «мудаков» 8
26.10.2021 15:07
Важнейшее из искусств 1
26.10.2021 10:58
Несогласные: оппозиция в Петросовете подняла голос 9
25.10.2021 18:54
«Карелия, это твой позор!» 5
25.10.2021 13:02
Вся аналитика

Чтиво

22.10.2021 15:45
Без политики
Пять причин обратиться во «Фрау клиник»
«Хранители женского здоровья» — этот лозунг в наибольшей степени отражает главный принцип работы «Фрау клиник».
«Я — аномалия системы» 11
22.10.2021 10:41
Поморский код 7
20.10.2021 14:41
архив чтиво

Медиа

Соревнования по гимнастике «Узоры Карелии-2021»
25.10.2021 13:08
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»