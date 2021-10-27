В Карелии вандалы изуродовали портрет героя войны (ФОТО)

Неизвестные вандалы разрисовали портрет Героя Советского Союза Василия Ивашкина.

На портрете героя войны подрисованы борода, усы и брови, рядом размещены надписи. Фото изуродованного вандалами портрета бойца опубликовано в сообществе «Беломорская трибуна» — наша газета.

«Этот „художник“ заслуживает хорошей порки от родителей, но портрет Героя надо бы заменить. Это на остановке, что напротив почты», — сообщает автор поста.

Ранее сообщалось, что в Сегеже пришлось изготавливать новый памятник ветерану Великой Отечественной войны Степану Льдинину, поскольку прежний монумент уничтожили вандалы.