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В Карелии велосипедист и рыбак попались в сети мошенников

Новости. Криминал
10:20, 09 Декабря 2020
фото: © shutterstock.com/mediavic
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В полиции сообщили о том, как два любителя активного отдыха в Карелии оказались очередными жертвами мошенников.

Полиция Петрозаводскапроводит проверку по двум заявлениям жителей города – 46 и 35 лет. Оба оказались жертвами мошенников.

35-летний горожанин на популярной торговой площадке нашел объявление о продаже костюма для рыбалки. В переписке была достигнута договоренность о покупке и доставке товара из Санкт-Петербурга. Житель карельской столицы перевел деньги, но трек-номер якобы готовой к отправке посылки так и не получил. Дальнейшие попытки узнать информацию об оплаченном товаре ни к чему не привели. Владелец костюма вскоре перестал выходить на связь. Деньги в размере 20 100 рублей были похищены.

46-летний петрозаводчанин нашел интернет-магазин по продаже велосипедов. Он оставил заявку на покупку одной из моделей. Через некоторое время с ним связался менеджер фирмы, который сообщил, что после предоплаты велосипед будет доставлен в Петрозаводск в течение семи дней. Мужчина перевел 11 242 рубля на продиктованный ему счет и стал ожидать доставку. Но к указанному сроку он так и не получил товар. Номер телефона, с которого звонил менеджер, оказался заблокированным, сайт прекратил существование.

Ранее сообщалось, что режим самоизоляции породил новый тип мошенничества.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Горожанин
2020-12-09 10:53:18
Имея опыт, в российских интернет-магазинах ничего больше покупать не рискую. Доверяю т олько "Али" - ни разу не подвели, ну разве сроки иногда. Поневоле приходится работать на китайскую экономику. Когда же у нас так торговать научатся?!
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