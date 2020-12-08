В Карелии велосипедист и рыбак попались в сети мошенников

В полиции сообщили о том, как два любителя активного отдыха в Карелии оказались очередными жертвами мошенников.

Полиция Петрозаводскапроводит проверку по двум заявлениям жителей города – 46 и 35 лет. Оба оказались жертвами мошенников.

35-летний горожанин на популярной торговой площадке нашел объявление о продаже костюма для рыбалки. В переписке была достигнута договоренность о покупке и доставке товара из Санкт-Петербурга. Житель карельской столицы перевел деньги, но трек-номер якобы готовой к отправке посылки так и не получил. Дальнейшие попытки узнать информацию об оплаченном товаре ни к чему не привели. Владелец костюма вскоре перестал выходить на связь. Деньги в размере 20 100 рублей были похищены.

46-летний петрозаводчанин нашел интернет-магазин по продаже велосипедов. Он оставил заявку на покупку одной из моделей. Через некоторое время с ним связался менеджер фирмы, который сообщил, что после предоплаты велосипед будет доставлен в Петрозаводск в течение семи дней. Мужчина перевел 11 242 рубля на продиктованный ему счет и стал ожидать доставку. Но к указанному сроку он так и не получил товар. Номер телефона, с которого звонил менеджер, оказался заблокированным, сайт прекратил существование.

Ранее сообщалось, что режим самоизоляции породил новый тип мошенничества.