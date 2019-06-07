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Новости. Общество
13:20, 07 Июня 2019
фото: meddiagnos.com

В Карелии вертолетная площадка Республиканской больницы работала с нарушениями

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Карельская транспортная прокуратура выявила нарушения в оборудовании посадочной площадки, которая используется на территории медицинского учреждения.

Карельская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения требований воздушного законодательства при использовании посадочных площадок в ГБУЗ РК "Республиканская больница им. В.А. Баранова".  В ходе проверки были выявлены нарушения, сообщает сайт ведомства.

Установлено, что имеющаяся на территории больницы посадочная площадка для вертолета МИ-8 не оборудована ветроуказателем, опознавательная маркировка площадки не соответствует необходимым требованиям.

Карельская транспортная прокуратура внесла главному врачу больницы представление. Ход рассмотрения представления и устранение нарушений контролируются, сообщили в ведомстве.

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Комментарии

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Os
2019-06-07 14:03:34
Раньше висел ветроуказатель на крыше больницы. Ветром сдуло?
кир
2019-06-07 13:30:13
Видимо, не первый год нарушения. Раньше, куда смотрели и почему никто из следящих не наказан?
ОднОзначнО
2019-06-07 13:36:00
кир, , позиция "наказать" в ентом государстве во главе угла. Легче разрушать или ничего не делать, чем созидать пусть и с некоторыми, небольшими нарушениями. Так и живем .."разрушительно"...
кир
2019-06-07 14:22:25
ОднОзначнО, полудикие слов не понимают и реагируют только на действия. Не виноваты они, просто инстинкты приоритет имеют перед разумом. Так исторически сложилось. Может, со временем, разум победит. :)
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