В Карелии вертолетная площадка Республиканской больницы работала с нарушениями

Карельская транспортная прокуратура выявила нарушения в оборудовании посадочной площадки, которая используется на территории медицинского учреждения.

Карельская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения требований воздушного законодательства при использовании посадочных площадок в ГБУЗ РК "Республиканская больница им. В.А. Баранова". В ходе проверки были выявлены нарушения, сообщает сайт ведомства.

Установлено, что имеющаяся на территории больницы посадочная площадка для вертолета МИ-8 не оборудована ветроуказателем, опознавательная маркировка площадки не соответствует необходимым требованиям.

Карельская транспортная прокуратура внесла главному врачу больницы представление. Ход рассмотрения представления и устранение нарушений контролируются, сообщили в ведомстве.