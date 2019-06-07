В Карелии вертолетная площадка Республиканской больницы работала с нарушениями

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Карельская транспортная прокуратура выявила нарушения в оборудовании посадочной площадки, которая используется на территории медицинского учреждения.
Карельская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения требований воздушного законодательства при использовании посадочных площадок в ГБУЗ РК "Республиканская больница им. В.А. Баранова". В ходе проверки были выявлены нарушения, сообщает сайт ведомства.
Установлено, что имеющаяся на территории больницы посадочная площадка для вертолета МИ-8 не оборудована ветроуказателем, опознавательная маркировка площадки не соответствует необходимым требованиям.
Карельская транспортная прокуратура внесла главному врачу больницы представление. Ход рассмотрения представления и устранение нарушений контролируются, сообщили в ведомстве.
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