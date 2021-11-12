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В Карелии ВИЧ перестал быть болезнью молодых

Новости. Общество
15:38, 30 Ноября 2021
фото: © Наталья Соколова / «Столица на Онего»

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Руководитель центра профилактики и борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями Елена Коваленко рассказала, почему ситуация с ВИЧ в Карелии остается напряженной.

Из-за пандемии коронавируса о других инфекциях вспоминают не часто. Тем не менее, они никуда не исчезли и по-прежнему представляют серьезную угрозу для жителей Карелии. Так, за 10 месяцев этого года в Карелии зарегистрировано 165 новых случаев ВИЧ-инфекции и 49 смертей пациентов с вирусом иммунодефицита человека.

Тот, кто считает, что ВИЧ И СПИД — это заболеваемость асоциальных элементов и молодежи, ошибается. Чаще всего в Карелии заражаются довольно благополучные люди — работающие, семейные, разведенные или овдовевшие в возрасте 30-49 лет и старше.

«Когда мы, занимаясь профилактикой, приходим в трудовой коллектив и рассказываем о ВИЧ-инфекции, нам говорят: «Зачем это нам? Идите к молодежи». Конечно, группы риска никуда не делись. Мы с ними работаем. Но границы между группами риска и абсолютно благополучных людей стерлись. Сегодня случаев ВИЧ-инфекции среди людей старше 50 лет выявляется столько же, сколько у молодых людей. А бывают периоды, когда лица старшего возраста в плане первичного выявления опережают молодежь. И эти люди не наркоманы. Заражение людей старшего возраста происходит половым путем. Поскольку при половых контактах они не используют презерватив», — рассказала руководитель центра профилактики и борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями Елена Коваленко.

Подробнее о ситуации с ВИЧ в Карелии читайте здесь.

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Комментарии

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Седой хрен
2021-11-30 17:17:29
Так везде есть телефоны проституток и просто " подрабатывающих" замужних женщин, нищета она такая!?!
Надо аккуратней, поскольку у них 3-5 клиентов за день бывают,да ещё мигрантов...
Гость
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